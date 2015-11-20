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ciciş esra'ya hapis şoku

CİCİŞ ESRA'YA HAPİS ŞOKU

Ciciş kardeşlerden Esra Ersoy, polisi 4 metre sürüklemişti...

Tarih : 20 Kasım 2015, 16:18
Puan Ver : Ciciş Esra'ya Hapis Şoku(6/10)5


'Cicişler' lakaplı kardeşlerden Esra Ersoy, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, cezayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına çevirdi.



'Cicişler' olarak bilinen kardeşlerden Esra Ersoy, 2 yıl önce Barbaros Bulvarı'nda ehliyetini isteyen trafik polislerinden Lokman Tok'un kolunu araca sıkıştırıp 4 metre sürükledi. Araçtan inerek polisin elindeki telsizi kırdı. Daha sonra polis memurunu boynundan ve elinden yaraladı.



Ersoy'un İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava sonuçlandı. Esra Ersoy, "kamu malına zarar verme"den 6 bin TL para, "kamu görevlisine direnme" suçundan ise 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.








Etiketler: Ciciş  Esra  Ya  Hapis  Şoku    haber

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