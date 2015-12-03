

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medicana Sivasspor'un Brezilyalı sağ beki Cicinho, Sivas Lisesi Bilinçli Gençler Kulübü'nün daveti üzerine söyleşide öğrencilerle buluştu. Sivas Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen söyleşide Brezilyalı yıldız, öğrencilerin ve öğretmenlerin sorularını yanıtladı.







Cicinho, Türkiye'de Sivasspor dışında Beşiktaş'ta forma giyebileceğini ve Türk futbolculardan en çok Galatasaraylı Selçuk İnan'ı beğendiğini ifade etti.