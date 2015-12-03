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cicinho: beşiktaş'ta oynamak isterim

CİCİNHO: BEŞİKTAŞ'TA OYNAMAK İSTERİM

Medicana Sivasspor'un Brezilyalı yıldızı Cicinho, Türkiye'de Sivasspor dışında Beşiktaş forması giyebileceğini söyledi.

Tarih : 03 Aralık 2015, 16:35
Puan Ver : Cicinho: Beşiktaş'ta Oynamak İsterim(8/10)8


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medicana Sivasspor'un Brezilyalı sağ beki Cicinho, Sivas Lisesi Bilinçli Gençler Kulübü'nün daveti üzerine söyleşide öğrencilerle buluştu. Sivas Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen söyleşide Brezilyalı yıldız, öğrencilerin ve öğretmenlerin sorularını yanıtladı.



Cicinho, Türkiye'de Sivasspor dışında Beşiktaş'ta forma giyebileceğini ve Türk futbolculardan en çok Galatasaraylı Selçuk İnan'ı beğendiğini ifade etti.








Etiketler: Cicinho  Beşiktaş  Ta  Oynamak  İsterim    haber

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