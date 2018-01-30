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Çiçekçiler Sevgililer Günü Öncesi Korsan Çiçekçilere Savaş Açtı

ÇİÇEKÇİLER SEVGİLİLER GÜNÜ ÖNCESİ KORSAN ÇİÇEKÇİLERE SAVAŞ AÇTI

Manisa’da 40 çiçekçi üyeye sahip Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odası (MESO) her yıl olduğu gibi bu yılda yaklaşan 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde korsan çiçekçiliğe karşı üye işyerlerine, ‘Seyyar çiçekçi istemiyoruz.

Tarih : 30 Ocak 2018, 17:40
Puan Ver : Çiçekçiler Sevgililer Günü Öncesi Korsan Çiçekçilere Savaş Açtı(6/10)2

Manisa'da 40 çiçekçi üyeye sahip Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odası (MESO) her yıl olduğu gibi bu yılda yaklaşan 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde korsan çiçekçiliğe karşı üye işyerlerine, 'Seyyar çiçekçi istemiyoruz. Seyyar çiçekçiye hayır' afişleri asıyor.

Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bahattin Akyüz, özel günlerin çiçekçi esnafı için özel olduğunu ve 14 Şubat Sevgililer Günü'ne sayılı günler kaldığını ifade ederek, "Akabinde Anneler Günü, Babalar Günü, Öğretmenler Günü geliyor. Oda olarak bu özel günler için özel çalışmalarımız var. Bu çalışmamız korsan ve seyyar hareket eden çiçekçilerle ilgili. Dışarıdan Manisa'ya giriş yapan çiçekçilerle ilgili çalışmalarımız var. Üye çiçeklerimizi gezerek işyerlerinin camlarına afişler asıyoruz. Bu konuda ilçe belediyelerinden, büyükşehir belediyelerinden dışarıdan, diğer illerden gelen çiçekçilerin engellenmesi noktasında destek bekliyoruz" dedi.

Çiçekçi esnafının yılda birkaç özel günde para kazandığını belirten Akyüz, "Evlerine sıcak para götürsünler, bir lokma ekmek götürsünler mücadelesini yapıyoruz. Onun için yönetim kurulu üyelerimizle beraber esnaflarımızı geziyoruz. Bu özel günlerde halkımızın da çiçekçilerimizin yanında olmasını istiyoruz. Bu konuda gerçek çiçekçiden, mekan sahibi çiçekçiden çiçeklerini almasını rica ediyoruz. Çünkü dışarıdan gelen çiçekler, satılan çiçekler ucuz ve kalitesiz olduğu kadar sağlık açısından da tehlike arz ettiğini söyleyebiliriz. Ama çiçekçi esnafımız kesinlikle adi bir mal işyerine sokmamakta, satmamaktadır. Buna halkımızda dikkat etsin. Yani bu güzel gününde güzel çiçekler alarak güzel gününü kutlasınlar temennisiyle bu çalışmamızı yapıyoruz" diye konuştu.

Seyyar çiçekçilerle mücadele konusunda odanın yaptığı çalışmalardan memnun olduğunu ifade eden çiçekçi esnaflarından Ömer Katkay, 15 yıldır çiçekçilik yaptığını belirterek, Manisa halkına çağrıda bulunarak şunları söyledi: "Diğer çiçekçilere aldanmayın diyoruz. Elinizden geldikçe çiçekçilerden alışveriş yapın. Malım önümüz Sevgililer Günü. Herkesi bekleriz. Özel günlerimiz için yeni çalışmalarımız var. Çiçeklerimiz İzmir ve Antalya'dan geliyor. Sevgililer Gününe hazırız. Korsan çiçeğe hayır diyoruz, seyyar çiçeğe hayır diyoruz." - MANİSA

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Çiçekçiler  Sevgililer  Günü  Öncesi  Korsan  Çiçekçilere  Savaş  Açtı    haber

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