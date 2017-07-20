ÇİÇEĞİ BURNUNDA BAKAN, ATTIĞI TWEETLE GÖNÜLLERİ FETHETTİ
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, Gıda Tarım ve Hayvancılık bakanı olduktan sonra attığı Tweet'lerle 'boşuna efsane olmamış" dedirtti.
Yıllardır ihmal edilen Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na Şanlıurfa'nın çalışkanlığı ile efsaneleşen eski Belediye Başkanı Ahmet Eşref Fakıbaba geldi. Fakıbaba tercihi çiftçiyi sevindirirken, efsane başkan neden bu kadar sevildiğini attığı bir Tweet'le ortaya koydu.
HEMŞEHRİLERİNE ÇAĞRIDA BULUNDU
Fakıbaba, bugün bakanlığı saat 15.00'da Faruk Çelik'ten törenle devralacak. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayan Fakıbaba, Şanlıurfa'dan gelecek hemşehrilerine ilginç bir çağrıda bulundu.
"YORULMAYIN, MASRAF ETMEYİN"
Hemşehrilerine masrafa girmemeleri ve yorulmamaları için devir teslim töreninde gelmemelerini isteyen Fakıbaba, şu ifadelere yer verdi: "Devir-Teslim Törenine hemşerilerimn yorulmamaları, masraf etmemeleri için zahmet etmemelerini istirham ediyorum."
İşte Fakıbaba'nın o paylaşımı;
Kaynak: haberinburada
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