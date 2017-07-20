İçişleri Bakanı Soylu, Bbc'yi Teröre Destek Vermekle Suçladı!
Son Dakika! Siirt Pkk'lı Teröristler Köy Basıp Bir Vatandaşı Şehit Etti
Pkk, Bir Oğlunu Daha Kaçırmak İstedi, Karşı Koyunca Şehit Edildi
Suriye Ordusu Dey-Rez Zor'daki Hava Üssünde Kuşatmayı Deldi
Fenerbahçe'nin Ofsayt Tartışmalı Golü, Geceye Damgasını Vurdu
Irma Kasırgası Abd'nin Kapılarına Dayandı! 6,3 Milyon Kişi Tahliye Edilecek
Aykut Kocaman: Kötü Oyunumuzla Fenerbahçe Tarihine Geçiyoruz
Emre Belözoğlu: Topa Hakim Olursak Türkiye'de Herkesi Yenebiliriz
Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor'u 2-0 Yendi
Süper Lig'de Başakşehir, Fenerbahçe'yi 3-2 Mağlup Etti
Yine Stat Terörü! Babacan'ın Kafasına Su Şişesi Attılar
15 Temmuz Gecesi Erdoğan'ı Koruyan Polislerin Fetö'den Tutuklandığı Ortaya Çıktı
Son Dakika! Erdoğan Ve Trump'la Telefonda Görüştü
Kılıçdaroğlu'nun Konvoyuna Saldıran Terörist Öldürüldü
Van'da Zırhlı Polis Aracı Takla Attı: 1 Şehit, 3 Yaralı
Arkadaşını Aradı Vuruldum Dedi, Ertesi Gün Cesedi Bulundu
Chp Ve Hdp'li Vekiller Panelde Bir Araya Geldi
Oğuzhan Özyakup: Türkiye'de Oynadığım En Kötü Zemin
Gaziantepspor, Borçları Nedeniyle 18 Yeni Futbolcuyu Oynatamayacak
Şenol Güneş: Zor Oldu, Biraz Yıprandık Ama 3 Puanı Hak Ettik

Çiçeği burnunda bakan, attığı tweetle gönülleri fethetti

ÇİÇEĞİ BURNUNDA BAKAN, ATTIĞI TWEETLE GÖNÜLLERİ FETHETTİ

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, Gıda Tarım ve Hayvancılık bakanı olduktan sonra attığı Tweet'lerle 'boşuna efsane olmamış" dedirtti.

Tarih : 20 Temmuz 2017, 13:40
Puan Ver : Çiçeği Burnunda Bakan, Attığı Tweetle Gönülleri Fethetti(7/10)3

Yıllardır ihmal edilen Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na Şanlıurfa'nın çalışkanlığı ile efsaneleşen eski Belediye Başkanı Ahmet Eşref Fakıbaba geldi. Fakıbaba tercihi çiftçiyi sevindirirken, efsane başkan neden bu kadar sevildiğini attığı bir Tweet'le ortaya koydu.

HEMŞEHRİLERİNE ÇAĞRIDA BULUNDU

Fakıbaba, bugün bakanlığı saat 15.00'da Faruk Çelik'ten törenle devralacak. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayan Fakıbaba, Şanlıurfa'dan gelecek hemşehrilerine ilginç bir çağrıda bulundu.

"YORULMAYIN, MASRAF ETMEYİN"

Hemşehrilerine masrafa girmemeleri ve yorulmamaları için devir teslim töreninde gelmemelerini isteyen Fakıbaba, şu ifadelere yer verdi: "Devir-Teslim Törenine hemşerilerimn yorulmamaları, masraf etmemeleri için zahmet etmemelerini istirham ediyorum."

İşte Fakıbaba'nın o paylaşımı;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Çiçeği  Burnunda  Bakan  Attığı  Tweetle  Gönülleri  Fethetti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER