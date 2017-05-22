

ABD'li yetkililer, Çin'in 2010 yılından bu yana CIA'in ülkedeki 20 ajanından 12'sini öldürdüğünü, 8'ni tutukladığını açıkladı. New York Times gazetesinin haberine göre Çin, 2010-2012 yılları arasında CIA için muhbirlik yapan 20 kişiyi tespit etti. Habere göre bir kişi ABD'ye ve CIA için çalışan diğer kişilere uyarı olması amacıyla arkadaşlarının gözü önünde bir kamu binasının bahçesinde vurularak öldürüldü.







MUHBİRLER KAYBOLMAYA BAŞLADI







CIA için çalışan kişilerin bir kısmının Çin vatandaşları olduğu aktarılırken, 2010 yılı sonunda istihbarat akışının kuruduğu, 2011 başlarındaysa ABD istihbaratının kaynaklarını kaybetmeye başladığını fark ettiği belirtiliyor.







kaynak:milliyet