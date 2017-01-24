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cıa'in yeni direktörü mike pompeo oldu

CIA'İN YENİ DİREKTÖRÜ MİKE POMPEO OLDU

ABD Senatosunda yapılan oylamada Trump'ın CIA Direktörü adayı Cumhuriyetçi Kansas vekili Mike Pompeo, gerekli sayıya ulaşarak CIA'in yeni patronu olmaya hak kazandı

Tarih : 24 Ocak 2017, 09:34
Puan Ver : Cıa'in Yeni Direktörü Mike Pompeo Oldu(7/10)5


ABD Senatosunda yapılan oylamada Başkan Donald Trump'ın Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörlüğü için aday gösterdiği Cumhuriyetçi Kansas vekili Mike Pompeo, gerekli sayıya ulaşarak CIA'in yeni patronu oldu.



Senatodaki oylama devam ederken 67 "evet" sayısına ulaşan Pompeo, senatörlerden gerekli onayı aldı. Tamamı Demokratlardan oluşan 30 senatörün de aleyhte oy kullandığı bildirilen oylama sonucunda CIA'in yeni direktörü belli oldu. Üye sayısı 100 olan senatodaki resmi sonucun henüz açıklanmadığı kaydedildi.



Temsilciler Meclisinde üç dönemdir Cumhuriyetçi Partiden Kansas vekili olarak görev yapan ve aynı zamanda İstihbarat Komitesi üyesi olan Pompeo, Washington'da İran karşıtı söylemleriyle tanınıyor.



Senato İstihbarat Komitesinde geçen hafta adaylığıyla ilgili gerçekleştirilen oturumda senatörlerin sorularını yanıtlayan Mike Pompeo, başkanlık seçimlerine Rusya'nın "siber saldırı yoluyla müdahale ettiği" iddiasını desteklemiş, "Rusya'nın demokrasimize zarar vermek istediğinden şüphem yok." ifadesini kullanmıştı.



Pompeo, Libya'nın Bingazi kentindeki ABD Konsolosluğuna 2012 yılında düzenlenen saldırıya ilişkin soruşturma sırasında aldığı görevle Demokrat Partinin başkan adayı Hillary Clinton'a yönelik sert eleştirilerinden sonra partisinde yükselen isim olmuştu.



İran ile varılan nükleer anlaşmaya şiddetle karşı çıkan Pompeo, basına sızdırdığı belgelerle ABD Ulusal Güvenlik Ajansının (NSA) bazı dinleme faaliyetlerini ortaya çıkaran kurumun eski sistem analisti Edward Snowden'ın vatan haini olduğunu ve idam edilmesi gerektiğini savunuyor.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Cıa  İn  Yeni  Direktörü  Mike  Pompeo  Oldu    haber

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