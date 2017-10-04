ABD'nin istihbarat teşkilatı CIA'in Rusça bilen ajan bulmak için twitter'dan yaptığı iş ilanına Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi: Yardımcı olmaya hazırız.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA'in Rusça bilen, üniversite mezunu ve ulusal güvenlikle ilgilenen kişiler aradığını Twitter hesabından duyuran iş ilanına, esprili bir dille yanıt verdi.

ASIL MİSYON "GERÇEĞİ AÇIĞA ÇIKARMAK"

CIA'in Rusça okuyabilen kişilere hitap eden bir görsel de paylaştığı tweetinde; "CIA'da dilbilimci olarak neler yapabileceğinizi biliyor musunuz?" diye sorulurken, şifreli bir şekilde yer verilen metinde, casuslara "gerçeği açığa çıkarmak" gibi asil bir misyon edindirileceği belirtildi.

"UZMANLARIMIZLA YARDIMCI OLMAYA HAZIRIZ"

CIA'in arayışına, Rus Dışişleri Bakanlığı tarafından Rusça ve İngilizce olarak yanıt verildi.

Bakanlığın yanıtında; "Rus dilinin desteklenmesi ve teşvikinden dolayı CIA'e teşekkür ederiz. Neden bunu gizlediniz? Uzmanlar ve önerilerle yardımcı olmaya hazırız" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: haberinburada