CIA'DEN SURİYE VE IRAK AÇIKLAMASI
CIA Başkanı Brennan, Suriye ve Irak'ın bölünme ihtimaline dikkati çekerek, "Her iki ülkede de adil bir şekilde yönetecek merkezi hükümetler oluşturulabilir mi emin değilim." dedi
Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı John Brennan, Suriye ve Irak'ın bölünme ihtimaline dikkati çekerek, "Her iki ülkede de adil bir şekilde yönetecek merkezi hükümetler oluşturulabilir mi emin değilim. Merkezi hükümet ve özerk bölgelerden oluşan federal bir yapı olabilir." dedi.
Brennan, CTC Sentinel adlı yayın kuruluşuna verdiği mülakatta, Suriye ve Irak'ta çok fazla kan aktığını, yıkım yaşandığını ve mezhepsel bölünmelerin yaşandığını söyledi.
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