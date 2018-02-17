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Cıa'den Skandal Seçim İtirafı: Karıştık!
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CIA'DEN SKANDAL SEÇİM İTİRAFI: KARIŞTIK!


CIA'den skandal seçim itirafı: Karıştık!
Tarih : 17 Şubat 2018, 23:50
Puan Ver : Cıa'den Skandal Seçim İtirafı: Karıştık!(10/10)6

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) eski direktörlerinden James Woolsey, Rusya'nın, ülkesindeki seçimlere müdahale ettiği iddialarıyla ilgili, ABD'nin de başka ülkelerdeki seçimlere karıştığı itirafında bulundu.

RUSYA'NIN SEÇİMLERE KARIŞTIĞI İDDİASI GÜNDEMDE

Woolsey, Amerikan Fox televizyonuna, Rusya'nın, ülkesindeki seçimlere ABD Başkanı Donald Trump lehine müdahale ettiği iddialarına ilişkin soruşturmayı yürüten Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in 13 Rus vatandaşı ve 3 Rus kuruluş hakkındaki suç duyurusuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"DEMOKRASİNİN MENFAATİ İÇİN SEÇİMLERE KARIŞTIK"

ABD'nin de başka ülkelerdeki seçimlere karışıp karışmadığına ilişkin soru üzerine Woolsey, "Muhtemelen evet ancak komünistlerin iktidara gelmesini engellemek için, sistemin iyiliği içindi yani demokrasinin menfaatine, sadece iyi bir amaç için." dedi.

Bill Clinton'un başkanlığı döneminde CIA direktörlüğü yapan Woolsey'in sözleri, Rusya'nın Londra Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından "Her şeyi anlatıyor." yorumuyla paylaşıldı..

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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