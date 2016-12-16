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cıa türkiye'den özür diledi

CIA TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEDİ

Türkiye'yi DEAŞ'tan petrol almakla suçlayan ve daha sonra yalan olduğu ortaya çıkan görüntülerle ilgili CIA özür diledi.

Tarih : 16 Aralık 2016, 16:58
Puan Ver : Cıa Türkiye'den Özür Diledi(10/10)11


Türkiye'yi DEAŞ'tan petrol almakla suçlayan ve daha sonra yalan olduğu ortaya çıkan görüntülerle ilgili CIA özür diledi.



Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, CIA'in Türkiye'den özür dilediğini açıkladı.



CIA Türkiye'yi terör örgütü DEAŞ'tan petrol almakla suçlamıştı.



SÜREÇ NASIL YAŞANMIŞTI?



CIA'in özür dilemesine neden olan olay 2014 yılında yaşandı.



ABD Dışişleri Bakanı John Keryy, 2014 yılında BM toplantısı sırasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na, "Biz de DEAŞ'ten petrol aldığınızın bilgileri var" dedi.



Çavuşoğlu, "John, size bilgi verenleri biliyoruz. Mısır ile ilişkilerimiz nedeniyle bize tepkili bazı Arap ülkeleri. Bu çok ciddi bir itham. Bana bunun belgelerini verin" diye tepki gösterdi.



Ancak ABD'den bir süre belge gelmedi.Çavuşoğlu, sonraki aylarda uluslararası toplantılarda görüşütğü Kerry'ye bu iddiasını hatırlattı.



Kerry, Çavuşoğlu'na bir dosya gönderdi. Dışişleri, dosyayı MİT'e iletti. Dosyanının içindeki iddia ve verilen koordinat araştırıldı. Koordinattaki yer, Kilis Belediyesi'nin asfalt şantiyesi çıktı.



Kerry, Çavuşoğlu'ndan bunun üzerine özür diledi. Ancak ABD özrünü kurumsal hale getirdi. CIA, resmi bir özür yazısını Türkiye'ye gönderdi.



 



kaynak:sabah








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