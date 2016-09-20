ABD'de 22 ve 24 yaşında iki genç hacker, ABD'nin en önemli istihbarat yöneticilerini hack'ledikten sonra tutuklandılar.



ABD'de 22 ve 24 yaşında iki genç hacker, ABD'nin en önemli istihbarat yöneticilerini hack'ledikten sonra tutuklandılar.



CIA Şefi John Brennan'ı ve bir başka istihbarat yöneticisinin e-posta hesaplarını hack'leyen iki gencin, “Crackas with Attitude” isimli hacker grubuna üye olduğu anlaşıldı. Aynı hacker grubu kısa süre önce de İngiltere'de gerçekleştirdikleri eylemlerle gündeme gelmişti.



22 yaşındaki Andrew Otto Boggs ve 24 yaşındaki Justin Gray Liverman, İngiltere'de yakalanan iki diğer genç hacker ile birlikte istihbarat yöneticilerinin sosyal medya hesaplarını inceleyerek, sosyal medya mühendisliği ile e-posta hesaplarına erişim sağlamayı başardılar. Bir FBI yöneticisinin de hesaplarına girmeyi başaran ekibin, söz konusu yöneticiyi FBI'ın teknik ekibinden biri gibi arayarak, e-posta hesabında bakım yaptıklarını ve şifresini değiştirmesi gerektiğini söyleyerek kandırmaları da dikkate kaçmadı. Hacker grubunun saldırısı, istihabarat yöneticilerinin kişisel veri güvenliği konusunda son derece zayıf kaldıklarını ortaya çıkardı.



Tutuklanan hacker'ların bilgisayarlarında ayrıca 80 Miami polisinin kişisel verilerinin de ortaya çıkması, ABD'deki güvenlik çalışanlarının, her türlü dijital saldırıya açık olduğunun ispatı olarak görülüyor.



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