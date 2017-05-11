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cıa, kuzey kore'ye özel merkez kuruyor!

CIA, KUZEY KORE'YE ÖZEL MERKEZ KURUYOR!

CIA, Kuzey Kore sorunuyla baş etmesi için tam kaynak, güç ve yetki sağlayacağı 'Kore Görev Merkezi' kuruyor

Tarih : 11 Mayıs 2017, 13:50
Puan Ver : Cıa, Kuzey Kore'ye Özel Merkez Kuruyor!(10/10)10


ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA), Kuzey Kore'den kaynaklı nükleer ve balistik füze tehdidinin ele alınması için bünyesinde "Kore Görev Merkezi" kuracak.



CIA'dan yapılan açıklamaya göre , Kore Yarımadası'ndan gelecek tehditlere odaklanacak merkezin teşkilata Kuzey Kore sorunuyla başa çıkmak için tam kaynak, güç ve yetki sağlaması hedefleniyor.



Açıklamada, "Bu yeni Görev Merkezi, Kuzey Kore tehdidine karşı teşkilatta çalışan uzmanların deneyim ve yaratıcılıklarının tek çatı altında toplanmasını sağlayacak." ifadesine yer verildi.



CIA Direktörü Mike Pompeo da merkezin, askeri gücünü genişletmek amacıyla son zamanlarda nükleer ve füze denemelerini artıran Kuzey Kore'den gelecek "ciddi tehditlere" karşı CIA'ya destek vereceğini belirtti.



 



kaynak:habertürk








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