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CIA İSTİHBARAT VERDİ, TÜRKİYE ALARMA GEÇTİ


CIA İSTİHBARAT VERDİ, TÜRKİYE ALARMA GEÇTİ
Tarih : 10 Aralık 2015, 09:45
Puan Ver : Cıa İstihbarat Verdi, Türkiye Alarma Geçti(5/10)3


Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA), Türkiye'ye istihbarat bilgisi vererek destek sağladı. Mumtaz Muhammed Jamas Dağmash (38), Ayman Ahmet Abdullah Nofal (41) ve Rafet Abbas adlı 3 Filistinlinin Türkiye'de Rus turistlere yönelik eylem yapacağı bilgisini veren CIA eylem planlarını Türk yetkililere iletti. 3 şahsın Mısır'ın Sina Yarımadası'nda 31 Ekim'de Rus yolcu uçağının düşürülmesiyle bağlantıları olduğu da iddialar arasında Uçak, DAEŞ terör örgütü tarafından düşürülmüştü.

 

BİLGİ TÜRK MAKAMLARA ULAŞTI

 

CIA ayrıca 544 814 0... numaralı GSM hattını kullanan ve DAEŞ'le bağlantılı olan Abu Khalid kod adlı Jamal Nasa adlı kişinin Türkiye'de bulunduğunu ve sahte kimlik kartı ürettiğini, çalıntı antik eser ticareti yaptığını tespit etti. Jamal Nasa'nın Suriyeli göçmenleri Batı Avrupa'ya kaçırma faaliyetinde de bulunduğu yönünde Türk makamlarına bilgi aktarıldığı öğrenildi.








Etiketler: Cıa  İstihbarat  Verdi  Türkiye  Alarma  Geçti    haber

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