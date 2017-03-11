CIA büyük bir skandal ile gündemde. Wikileaks tarafından paylaşılan belgelerle birlikte Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın İOS, Android, Windows ve Windows Phone dahil olmak neredeyse tüm platformları hack'lediği ortaya çıktı.



CIA büyük bir skandal ile gündemde. Wikileaks tarafından paylaşılan belgelerle birlikte Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın İOS, Android, Windows ve Windows Phone dahil olmak neredeyse tüm platformları hack'lediği ortaya çıktı. Televizyonları bile hack'leyerek odada konuşulanları dinleyen Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın sızan belgelerinin detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.



Geçtiğimiz yıllarda sızdırdığı belgeler ile gündeme gelen ve dünya çapında büyük yankı uyandıran Wikileaks tekrar gündemde. Twitter hesabı ve resmi internet sitesinden açıklama yapan Wikileaks, Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın istediği herkesi nasıl dinlediğini ortaya çıkardı.



Vault7 kod adı altında bulunan gizli belgelerin sızması ile birlikte Amerikanların istediği herkesi, nasıl dinlediği de ortaya çıkmış oldu. Sızan belgeler ile birlikte CIA'in İPhone, Android, Windows, Linux ve Samsung akıllı televizyonları rahatlıkla ele geçirdiği ortaya çıktı.



8.761 doküman yayınlanırken bu dokümanlarda Amerika'nın ‘küresel çapraz hack programı' hakkında da önemli bilgiler veriliyor. Sızan verilere göre hack konusunda çok güçlü olan ABD, bu gücünü her alanda kullanıyor. Geliştirdiği virüsler, truva atları ve kötü niyetli yazılımlar sayesinde ABD, istediği herkesi dinleyebiliyor.



Geçtiğimiz yıllar ki NSA skandalından çok daha büyük olan bu skandal ile birlikte Amerika'nın Windows'ta bıraktığı arka kapılar da tekrar gündeme geldi. Windows'a gelen güncellemeler ile birlikte arka kapılar bırakan CIA, bu açıkları kullanarak istediği veriye rahatça ulaşabiliyor.



Samsung marka akıllı televizyonlar bile hack'lenen ürünler arasında yer alıyor. CIA,televizyonları ele geçirerek mikrofon ile odada konuşulan her şeyi dinleyebiliyor.



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