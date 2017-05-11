Kuzey Kore ile tırmanan gerilim dinse de Amerikan dış istihbarat servisi özel bir birim kuruyor. Merkez, günde iki kez Başkan Trump'a rapor verecek.



ABD, nükleer savaşın eşiğine geldiği Kuzey Kore'yi abluka altına alıyor. Merkezi haberalma Teşkilatı (CIA), Kuzey Kore için özel merkez kuruyor.







Kore Görev Merkezi adı verilen birim, tehditlere odaklanacak ve teşkilata Kuzey Kore sorunuyla başa çıkmak için tam kaynak, güç ve yetki sağlayacak.







CIA, "Bu yeni Görev Merkezi, Kuzey Kore tehdidine karşı teşkilatta çalışan uzmanların deneyim ve yaratıcılıklarının tek çatı altında toplanmasını sağlayacak" açıklamasını yaptı.







CIA eski kıdemli analisti John Nixon, CNN'e yaptığı açıklamada merkezden istihbarat birimlerini ve ABD Başkanı Donald Trump yönetimini bilgilendirme amaçlı günde iki durum raporu hazırlamasının beklendiğini söyledi. Özel birimin istihbarat ve tüm ABD ulusal güvenlik unsurlarıyla yakından çalışacağına işaret eden Nixon, ileride Güney Kore istihbaratıyla da önemli iş birlikleri yapılacağının altını çizdi.







kaynak:milliyet