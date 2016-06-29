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cıa direktörü: 30'dan fazla ışid militanı türkiye'ye yollandı!

CIA DİREKTÖRÜ: 30'DAN FAZLA IŞİD MİLİTANI TÜRKİYE'YE YOLLANDI!

CIA Direktörü John Brennan, terör raporunda IŞİD'in militan sayısının El Kaide'nin en güçlü olduğu dönemden bile fazla olduğunu açıklamıştı

Tarih : 29 Haziran 2016, 12:12
Puan Ver : Cıa Direktörü: 30'dan Fazla Işid Militanı Türkiye'ye Yollandı!(10/10)11


Amerikan NBC kanalı, Atatürk Havalimanı saldırısının ardından CIA Direktörü John Brennan'ın, "30'dan fazla IŞİD militanı Türkiye'ye yollandığını" açıklamasını flaş haber olarak duyurdu.



Brennan, IŞİD'in militan sayısının El Kaide'nin en güçlü olduğu dönemden bile fazla olduğunu geçen hafta ABD Senatosu İstihbarat Komitesi'ni IŞİD hakkında bilgilendirmişti. Brennan, örgütün Libya'yı operasyon merkezi olarak kullanmasından endişe duyduklarını söyledi. Brennan'ın komiteye sunduğu raporda IŞİD'in Libya'da artan faaliyetlerinin Avrupa'da terör saldırılarını artırabilecek bir unsur olduğu vurgulanmıştı.



Amerikan NBC kanalı muhabiri Richard Engel de, bir görgü tanığı ile yaptığı ropörtajı Twitter üzerinden açıkladı. Engel'in aktardıklarına göre, bir polis memuru intihar bombacısını farkederek müdahalede bulundu. Bunun üzerine yakalandığını anlayan intihar bombacısı üzerinde yeleği infilak ettirdi.








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