Dikkat Göz Damarlarını Çatlatıyor!
Merkez Bankası'ndan Flaş Açıklama
Akhisar'dan Hamzaoğlu Açıklaması
Bakan Yılmaz: 20 Bin Öğretmenin Alımı Yapacağız
Cıa Başkanı Pompeo Ankara'da
Karabük Te 10 Polis Fetö Den Adliyede
Trump'ın Anti-Kürtaj Kampanyasına Sekiz Ülkeden...
Tuğba Ekinci'den Tarkan'a Sert Sözler!
Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 21 Milyonu Aştı
Bugüne Kadar Görülmüş En Pahalı İphone Modeli Geliyor!
Taksim Camisi İçin Hazırlıklar Başladı
Chp O Koltuk İçin Seçim Yapacak!
'sigarayı Bırakmak İçin Kanser Olmayı Beklemeyin'
Çavuşoğlu, Rus Mevkidaşı Lavrov'la Görüştü
Sevgililer Günü'nün Sembol Çifti Hangi Çift Oldu?
Fenerbahçe Tepkisi Ve Galatasaray İtirafı
Merkez Bankası Binası İçin Kritik Süreç Başlıyor!
Rusya'dan Flaş Vize Açıklaması!
Fetö Den İhaleye Karşılık Eskort Kadın! Albayı Gizlice...
Ve Özge Ulusoy Gelinliği Giydi!

CIA BAŞKANI POMPEO ANKARA'DA


CIA BAŞKANI POMPEO ANKARA'DA
Tarih : 09 Şubat 2017, 14:33
Puan Ver : Cıa Başkanı Pompeo Ankara'da(9/10)8


ABD Başkanı Donald Trump'ın kısa süre önce CIA başkanlığına atadığı eski Kansas senatörü Mike Pempoe'nun uçağı Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Havaalanından hareket eden Pompeo'nun konvoyu buradan ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine geçti.



İlk yurt dışı ziyaretini Ankara'ya gerçekleştiren Pompeo'nun, Türk yetkililerle PYD ve FETÖ başta olmak üzere gündem maddelerini istişare etmesi bekleniyor.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Cıa  Başkanı  Pompeo  Ankara  Da    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER