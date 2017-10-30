CIA ARŞİVLERİ ORTALIĞI AYAĞA KALDIRDI: HİTLER SAVAŞTAN SONRA 10 YIL DAHA YAŞAMIŞ
Gizli CIA dosyaları, Nazi diktatörü Adolf Hitler'in, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 10 yılı aşkın bir süre daha hayatta kaldığını gösteriyor.
Müttefikler tarafından Hitler'in resmi olarak öldüğü kayıtlara geçmesine rağmen, komplo teorileri sıklıkla Hitler'in İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden sonra hayatta kaldığını iddia ediyordu.
KOLOMBİYA'YA KAÇMIŞ
Açılan belgeler, Nazi Almanyası diktatörünün ölmediğini ve Güney Amerika'da saklandığını gösteriyor. Bu belgelere dayanılarak, diktatörün Berlin'deki sığınağında intihar etmediği, Kolombiya'ya kaçtığı iddia edildi.
Cimelody-3 kod adlı ajan, Hitler'in acımasız gizli eski polis üyelerinden birinin "Hitler'in hayatta olduğunu" iddia ettiğini bildirdi. Philip Citroen adlı askerin, Kolombiya'da ayda bir kez Hitler ile temas kurduğu söyleniyor.
CIA dokümanı şu şekilde: "Citroen, Hitler'in Kolombiya'yı 1955 Ocak ayında terk ettiğini belirtti. Citroen, İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminden bu yana on yıl geçmesine rağmen, müttefikler artık Hitler'i savaş suçlusu olarak takip edemezlerdi" dedi.
BELGELER CIA ARŞİVİNDE
Bomba etkisi yataran bu belge, yüzde 100 orijinal ve CIA'in gizli olmayan tüm dosyaları içeren kendi arşivinde mevcut.
Komplo teorileri sık sık ölümünün garip koşullarından dolayı Hitler'in savaştan sağ çıktığını iddia ediyordu. Resmi kayıtlara göre, Kızıl Ordu'nun sıkıştırmasıyla Hitler kendini vurdu ve bedeni Sovyet askerleri tarafından yakıldı.
STALİN ABD BAŞKANI'NA SÖYLEMİŞ
Rus yetkililer, Joseph Stalin'in ABD Başkanı Harry Truman'a, bu durumu reddetmesine rağmen Hitler'in hala hayatta olduğunu söylediğini iddia etti. İddialar günümüze kadar devam etti. Bu yıl bile Hitler olduğunu iddia eden bir kişi hakkında sahte bir haber çıkmıştı.
ÇALINAN NAZİ HAZİNESİNİ SAKLADI MI?
Bununla birlikte, batı öncülüğündeki araştırmalar, CIA ve FBI tarafından kaydedildiği iddia edilen görüşlere rağmen diktatörün gerçekten de öldüğünü öne sürdü. Hitler'in hayatta kaldığı konusundaki en genel teori, eşi Eva Braun'la Güney Amerika'ya kaçmadan önce çalınan Nazi hazinesini sakladığı yönünde.
Kaynak: haberinburada
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