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Chrysler, Çin'deki 19 Binden Fazla Aracını Geri Çağırdı

CHRYSLER, ÇİN'DEKİ 19 BİNDEN FAZLA ARACINI GERİ ÇAĞIRDI

ABD'li otomobil üreticisi Fiat Chrysler, Çin'deki 19 binden fazla aracını geri çağırdı.

Tarih : 28 Aralık 2017, 20:00
Puan Ver : Chrysler, Çin'deki 19 Binden Fazla Aracını Geri Çağırdı(8/10)4

ABD'li otomobil üreticisi Fiat Chrysler, Çin'deki 19 bin 572 aracını geri çağırdı. Çin Kalite Denetleme ve Karantina İdaresinden yapılan açıklamada, araçların hava yastıklarının şişirilmesinde kullanılan pompalarda teknik bir kusur olduğu gerekçesiyle geri çağrıldığı belirtildi.

KUSURLU PARÇALAR ÜCRETSİZ DEĞİŞTİRİLECEK

Çağırma işleminin, 2004-2012 yıllarında üretilen 300C sedan ve Jeep Wrangler modellerini kapsadığı ifade edildi. Şirketin kusurlu parçaları ücretsiz değiştireceği kaydedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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