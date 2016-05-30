Ülkemizde pek bilinmese de ABD'nin bilgisayar pazarında Chromebook satışları son yıllarda dikkat çekmeye başladı. Öyle ki satışlar Mac'i geçti.



Ülkemizde pek bilinmese de ABD'nin bilgisayar pazarında Chromebook satışları son yıllarda dikkat çekmeye başladı. Öyle ki satışlar Mac'i geçti.



Yıllardır Chrome OS işletim sistemiyle birlikte geliştirilen Chromebook dizüstü bilgisayarlarla ilgili şaşırtıcı bir haber ortaya çıktı. IDC isimli popüler analiz şirketinin yayınladığı rapora göre 2016 yılının ilk çeyreğinde Chromebook, Mac platformunu geride bıraktı.



Chromebook satışları şaşırtıyor!



İddianın IDC'ye ait olması kesin gözüyle bakılmasına sebep oluyor. IDC'nin raporuna göre Apple Mac OS platformu, 2016 yılının ilk çeyreğinde 1.76 milyonluk bir satış rakamına ulaştı. Aynı zaman diliminde Chromebook modelleri toplamda 2 milyon barajına oldukça yaklaştı. Yani Google Chromebook satışları Apple'ın Mac bilgisayarlarını geride bıraktı.



Bunun en önemli sebebi Chromebook platformunun başarılı fiyat politikası. Son derece uygun fiyatlarla satılan Chromebook bilgisayarlar, özellikle eğitim kurumlarının ve bazı işletmelerin dikkatini çekiyor. Çünkü temel anlamda ek bir ücret ödemeden bir bilgisayarın sunması gerekenleri sunabiliyor. Özellikle yazılım tarafında, Windows ve Mac platformlarında olduğu gibi ek maliyetler Chromebook tarafında bulunmuyor.



Geçtiğimiz aylarda Google'ın Android uygulamalarını Chrome OS işletim sisteminde de çalışabilir hale getireceği iddiasını sizlerle paylaşmıştık. Eğer böyle bir adım atılırsa Chromebook'un satışları katlanarak artış gösterecektir.



Söz konusu bu satış rakamlarının sadece ABD içerisinde geçerli olduğunu söyleyelim. Google henüz küresel anlamda bu bilgisayarı satmıyor. Ancak satışlar bu şekilde artış trendinde devam ederse muhtemelen ülkemizde de tüm Chromebook modellerini görebiliriz.



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