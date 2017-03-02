Lenovo Miix 320 sahip olduğu özellikler ve fiyatla dikkat çeken bir model. Chromebook'ları hedef alan bu Windows tabanlı cihaz uygun fiyata daha fazlasını sunmayı vadediyor.



Lenovo Miix 320 sahip olduğu özellikler ve fiyatla dikkat çeken bir model. Chromebook'ları hedef alan bu Windows tabanlı cihaz uygun fiyata daha fazlasını sunmayı vadediyor.



Henüz dünyada çok yaygınlaşmasa da birçok marka Google'ın Chrome OS işletim sistemini kullanan ve Chromebook olarak adlandırılan dizüstü bilgisayarları piyasaya sürmeye devam ediyor. Bu cihazlar, sadece internette dolaşmak ve bazı temel işleri yapmak için kullanılacak, ucuz, küçük ve uzun pil ömürlü olmalarıyla öne çıkıyorlar. Chromebook'ları hedef alan Lenovo Miix 320 ise aynısını ve daha fazlasını yapabileceğini iddia ediyor.



Lenovo'nun Mobile World Congress'te duyurusunu yaptığı Miix 320'nin belki de en önemli özelliği Windows işletim sistemini kullanıyor olması. Böylece Chrome OS'e sıkışıp kalan Chromebook'lara karşı önemli bir avantaja sahip. 10,1 inçlik ayrılabilen bir ekrana sahip olan cihaz dilerseniz tablet olarak da kullanılabiliyor. Ayrıca ekran çözünürlüğünün de 1920 x 1200 olduğunu belirtmek gerek. Bir adet USB-C ve iki adet USB girişine sahip olan üründe ayrıca LTE bağlantı seçeneği de var. En önemli özelliklerden biri de 10 saatlik pil ömrü. Cihazın fiyatı ise 199 dolar olarak belirlenmiş.



Buraya kadar her şey güzel gözüküyor. Ancak donanım özelliklerine bakınca ucuz fiyatın neden olduğunu anlayabiliyoruz. Miix 320'de Intel Atom X5 işlemci var. Bu da demek oluyor ki bu cihazla yapılabilecekler internette gezinmek ve bazı temel programları kullanmakla sınırlı. 4 GB RAM ve 128 GB eMMC kapasite bulunuyor. Bu 128 GB'ın 20 GB'ını Windows'un kapladığını da belirtmek gerek.



Miix 320 yanında ağır ve büyük bir dizüstü bilgisayar taşımak istemeyen, sadece mail alıp göndermek, yazı yazmak, ofis uygulamaları kullanmak gibi temel şeyler yapmayı düşünen Windows kullanıcılarına hitap eden bir ürün. Özellikle LTE bağlantı seçeneğiyle her yerde kullanılabilmesi önemli bir artı. Öte yandan donanımının güçsüz olması ve 128 GB'lık kapasitesi eksi olarak hanesine yazılabilir. Genel olarak Lenovo Miix 320, Chromebook'lara iyi bir alternatif gibi gözüküyor.



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