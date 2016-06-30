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chrome tarayıcının açığı korsanların işini kolaylaştırıyor!

CHROME TARAYICININ AÇIĞI KORSANLARIN İŞİNİ KOLAYLAŞTIRIYOR!

Özellikle son yıllarda kaydettiği gelişmeyle, pek çok işletim sisteminin en çok tercih edilen işlemcisi durumunda bulunan Chrome, basit bir güvenlik açığı nedeniyle hacker'ların elini güçlendiriyor.

Tarih : 30 Haziran 2016, 11:04
Puan Ver : Chrome Tarayıcının Açığı Korsanların İşini Kolaylaştırıyor!(10/10)10


Özellikle son yıllarda kaydettiği gelişmeyle, pek çok işletim sisteminin en çok tercih edilen işlemcisi durumunda bulunan Chrome, basit bir güvenlik açığı nedeniyle hacker'ların elini güçlendiriyor.



Öncelikle iyi haberi verelim: Hayır, bahsi geçen güvenlik açığı kullanıcıları olumsuz etkileyebilecek bir faktör değil. Yine de, güçlü sanılan önlemlerin bazen beyhude olduklarını ispatlıyor.



Chrome ve Chronium tarayıcılarda bulunan açık, daha ziyade dijital video içeriğinde kendini gösteriyor. Öyle ki söz konusu açık, çarpıcı bir örnek vermek gerekirse, Chrome tarayıcıdan izlenen Netflix içeriğinin anbean ve kolayca kopyalanıp, yasal olmayan yollardan pazarlanmasına olanak tanıyor.



Aslında bu problem sadece Google'ın tarayıcısına özgü değil. Zira söz konusu sorun, Widevine dijital sahiplik yönetimi eklentisinin, gerekli korumalara sahip olmamasıyla (daha doğrusu, sahip olmayı ‘tercih etmemesi' ile yakından ilişkili. Zira, eklenti telif haksız içeriklerin, yasal olarak PC'lere indirilmesine olanak tanımasıyla ünlü. Elbette bu değerler kolayca çarpıtılabilir) Firefox ve Opera da Widewine mimarisinden faydalanıyor ancak pazar payları Chrome'dan çok daha düşük olduğu için fazla göze çarpmadıklarını söyleyebiliriz.



Widewine'ı hatalarını eleştirdik ancak bu Apple Safari ve Microsoft Edge'in kullandığı video yakalama motorlarının da sorunsuz olduğu anlamına gelmemeli. Zira bu iki tarayıcıdan da bazı şikayetler. Ancak dedik ya, önde gelen, çok daha fazla göze çarpıyor.



Yaz İndirimleri Sadece Steamle Sınırlı Değil








Etiketler: Chrome  Tarayıcının  Açığı  Korsanların  İşini  Kolaylaştırıyor    haber

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