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chrome os'lu lenovo yoga book iptal edilmiş olabilir

CHROME OS'LU LENOVO YOGA BOOK İPTAL EDİLMİŞ OLABİLİR

2016 yılında çıkan ve Android ve Windows gibi işletim sistemleriyle çalışan Yoga Book'un Chrome OS'lu versiyonu iptal edilmiş olabilir.

Tarih : 11 Nisan 2017, 11:50
Puan Ver : Chrome Os'lu Lenovo Yoga Book İptal Edilmiş Olabilir(8/10)9


2016 yılında çıkan ve Android ve Windows gibi işletim sistemleriyle çalışan Yoga Book'un Chrome OS'lu versiyonu iptal edilmiş olabilir.



Çin merkezli teknoloji firması Lenovo, 2016yılında farklı işletim sistemleriyle çalışanYoga Book‘u çıkarmıştı. 2'si 1 arada tablet,Windows ve Android gibi işletim sistemleriyle sunuluyordu. Tablet için bir deChrome OSseçeneği düşünülüyordu. 2017'de çıkması beklenenChrome OS'lu Lenovo Yoga Bookgörünüşe göre iptal edildi.



Chrome OS, Google tarafından geliştirilen açık kaynaklı, Linux tabanlı bir işletim sistemi. Chrome Unboxed‘in haberine göre işletim sisteminin Yoga Book için iptali bir yorum ile ortaya çıktı. Yazılım ile alakalı bir yorumda“Pbody öldü”deniliyor. Pbody'nin, Yoga Book‘un Chrome OS'deki kod adı olduğu biliniyor. Bu da iptal söylentisinin çıkmasına neden oldu.



Yoruma göre Chrome OS'lu LenovoYoga Bookprojesi bir süreliğine iptal edilmiş görünüyor. Ancak Googleve Lenovotaraflarından bir doğrulama gelmedi. Projenin iptal edilmesinin arkasındaki sebepler arasında 2'si 1 arada tabletin yeteri kadar satamamış olması ya da firma kaynaklarının başka versiyonlara aktarılması kararı gösteriliyor.



Ülkemizde de satılan Yoga Book'u açık kaynaklı bir işletim sistemiyle kullanmak isteyenler bir süre daha bekleyecek gibi görünüyor. Eğer söylentiler doğru çıkarsa bu proje hiç başlamayacak. Bu durumda böyle bir konfigürasyona sahip tablet ya da bilgisayar almak isterseniz rotanızı başka yerlere çevirmeniz gerekebilir.



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