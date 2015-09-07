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chrome kullananlara müjdeli haber!

CHROME KULLANANLARA MÜJDELİ HABER!

Dünyanın en çok kullanılan internet tarayıcısı Google Chrome kullanıcılarına müjdeli bir haberimiz var. Google Chrome 45 sürümünde sistem kaynakları daha verimli kullanılacak. Detaylar haberimizde.

Tarih : 07 Eylül 2015, 09:38
Puan Ver : Chrome Kullananlara Müjdeli Haber!(6/10)7


Dünyanın en çok kullanılan internet tarayıcısı Google Chrome kullanıcılarına müjdeli bir haberimiz var. Google Chrome 45 sürümünde sistem kaynakları daha verimli kullanılacak. Detaylar haberimizde.



Google Chrome hem mobil hem de kişisel bilgisayar platformlarının en çok kullanılan tarayıcılarından biri. Özellikle hızı ile ön plana çıkan Google Chrome, yeni güncellemesi ile kullanıcılarını sevindirecek. Chrome'un belki de en rahatsız edici özelliği olan sistem kaynaklarının çok kullanımı konusunda bir iyileştirme söz konusu. Google tarafından yayınlanan bir videoda, yeni Chrome sürümünün sistem kaynaklarını daha az kullanacağı bilgisi paylaşıldı.



RAM tüketimi konusunda yapılan iyileştirme, ziyaret edilen internet sayfasına bağlı olarak %10 ile %25 arasında daha az RAM kullanacak. Normal internet sayfalarında RAM kullanımı %10 civarında azalacak. Google servislerinde ise (Gmail, Google Map, YouTube gibi) bu oran %25'lere çıkacak. RAM tüketiminin azaltılması beraberinde daha uzun pil ömrü getirecek. Dolayısıyla daha verimli bir kullanım söz konusu olacak



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