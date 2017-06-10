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chrome 59 kullanıcının hizmetinde

CHROME 59 KULLANICININ HİZMETİNDE

Önde gelen tarayıcılardan biri olan Google Chrome, 59 numaralı sürüme yükselerek birtakım yenilikler ile kullanıcılarını karşılıyor.

Tarih : 10 Haziran 2017, 09:09
Puan Ver : Chrome 59 Kullanıcının Hizmetinde(8/10)9


Önde gelen tarayıcılardan biri olan Google Chrome, 59 numaralı sürüme yükselerek birtakım yenilikler ile kullanıcılarını karşılıyor.



Birçok kullanıcı tarafından tercih edilen tarayıcılardan olan Google Chrome, 59 numaralı sürüme yükselmesini tamamladı. Güncelleme Windows, Linux ve Mac kullanıcıları için indirilebilir duruma gelmiş bulunuyor. Bu yeni sürüm ile birtakım yeni özellikler bizi karşılıyor.



Yeni gelen özelliklerden birtanesi, native MACOS bildirimleri ve animasyonlu PNG formatı desteği olarak gözümüze çarpıyor. Bunun yanında Material Design tasarımında ayarlar sayfasına yer verilmeye başlanmış durumda. Geliştiriciler için ise tarayıcıyı komut satırından çalıştırmasına izin veren “Headless Chromium” adlı bir mod da gelen özellikler arasında göze çarpanlardan.



Masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar için stabil sürümü indirilmeye açık durumdayken, mobil sürümleri için ise çok kısa sürede hazır hale geleceği söyleniyor.



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