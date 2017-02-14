CHP'YE GÖRE FETÖ YOK!
Mahmut Övür bugünkü köşe yazısında CHP'nin bugün ve gelecek planlarına ilişkin çarpıcı bir noktaya dikkat çekti
Mahmut Övür bugünkü köşe yazısında CHP'nin bugün ve gelecek planlarına ilişkin çarpıcı bir noktaya dikkat çekti. 'CHP'nin FETÖ ile ilgili bir plan ya da programını duyan oldu mu?' diye soran Övür makalesine "CHP'ye göre FETÖ diye bir örgüt yok" başlığını attı. İşte Övür'ün yazısından öne çıkanlar
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Özel Kalem Müdürü Tuncay Ceylan(...)
Ceylan'ın ABD gezisi, FETÖ'cülere destek vermesi veya koruması CHP içinde sorgulanır mı bilemem ama önemli bir siyasi parti olan CHP'nin FETÖ karşısındaki sessizliğini halk erveya geç sorgulayacak.
kaynak:sabah
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