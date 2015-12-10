

2014 yılında CHP 18. Olağanüstü Kurultayı'nda genel başkanlığa aday olan ancak partinin kendisini gizlediğini öne süren Harita ve Kadastro Mühendisi Şahmar Dalmış, 16-17 Ocak'ta yapılacak CHP 35. Olağan Kurultayı'nda yeniden aday oldu. Bir önceki kurultayda delegelere ulaşıp bildiri dağıtması engellendiği için kürsüye çıkarak konuşma hakkı elde edemediğini iddia eden Dalmış, “Amerika'daki zenciler hak aldı, ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde zenciyim. Sokakta normal vatandaşım ama CHP'de zenciyim. Beni insan yerine koymuyorlar” dedi.







“KONUK KARTI VERDİLER”



Geçen dönemki genel başkan adaylığı sürecini anlatan Dalmış, şunları söyledi: “2014 yılındaki Cumhuriyet Halk Partisi 18. Olağanüstü Kurultayı'nda genel başkan adayı olmak için müracaat ettim. CHP Genel Merkezi'ne ve 81 vilayete kartlar gönderdim. CHP Parti Meclisi üyelerine bildirmeme rağmen basına aday olduğumu söylemeyerek beni gizlediler. Bütün dünya duydu ama ismim yayılmasın diye söylemediler. Kurultaydan bir gün önce CHP Genel Merkezi'ne gittim ve bana konuk kartı verdiler. Kurultay salonu çok katlıydı ve bir kattan bir kata geçiş yapılmasına izin verilmiyordu. Delegelere bildirilerimi dağıtacaktım ama delegelerin olduğu bölüme beni almadılar. Bildirilerimi dağıtamadığım için 120 delegeden oy alıp kürsüye çıkarak konuşma hakkı elde edemedim.”







“BENİ İNSAN YERİNE KOYMUYORLAR”



35. kurultayda yine aday olduğunu açıklayan Dalmış, “Bu dönem yine ‘adayım' diyorum. Şimdi mantar gibi her gün aday çıktığı için Kılıçdaroğlu bana yapılan durumdan demek ki utanmış ki ‘bütün adaylara eşit davranılacak' diyor. Şu anda 81 vilayete yine bildiri dağıtıyorum ama benim adımı yine gizliyorlar. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nde yedek subaylık yapmışım. Cumhuriyet Halk Partisi'ne şimdiye kadar 100 bin lira para yatırmışım. 20 yıldır resmi üyeyim. Amerika'daki zenciler hak aldı, ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde zenciyim. Sokakta normal vatandaşım ama CHP'de zenciyim. Beni insan yerine koymuyorlar” ifadelerini kullandı.