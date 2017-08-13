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CHP'NİN YEREL SEÇİMLER İÇİN DÜŞÜNDÜĞÜ İSİMLER BELLİ OLDU


CHP'nin Yerel Seçimler İçin Düşündüğü İsimler Belli Oldu
Tarih : 13 Ağustos 2017, 11:10
Puan Ver : Chp'nin Yerel Seçimler İçin Düşündüğü İsimler Belli Oldu(9/10)5

CHP, Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla 2019 yılında yapılacak yerel seçimlerle ilgili çalışmalara başladı.

İSTANBUL'DA KİMLER VAR

İstanbul'da CHP'li Meclis Başkanvekili Akif Hamzaçebi ismi ön plana çıkıyor. Hamzaçebi'nin Kılıçdaroğlu'na İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığıyla ilgili niyetini açıkladığı öğrenildi. Hamzaçebi'nin Kılıçdaroğlu ile görüştükten sonra İstanbul'da büro kiralayarak çalışmaya başladığı belirtiliyor. Hamzaçebi'nin, Karadenizli olması nedeniyle rakiplerine göre daha şanslı olduğu ifade ediliyor. Eski CHP Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ile Grup Başkanvekili Engin Altay'ın da İstanbul için çalışma yaptığı öne sürülüyor. Yine eski Galatasaray Başkan Yardımcısı Adnan Öztürk'ün ismi de İstanbul için geçiyor. Mustafa Sarıgül'ün de yeniden Şişli Belediye Başkanlığı'nı istediği konuşuluyor.

İZMİR'DE YARIŞ BÜYÜK

İzmir için de büyük bir yarış yaşanıyor. Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu henüz bir niyet belirtmezken kendisinin aday olmaması durumunda eski İl Başkanı Alaattin Yüksel'i destekleyeceği konuşuluyor. Yine CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ'ın da yarışa katılacak isimler arasında olduğu konuşuluyor.

ANKARA'DA YILDIRIM

Ankara'da şu ana kadar büyükşehir için anılan tek isim eski Ankaragücü Başkanı Cengiz Topel Yıldırım. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın da adı kulislere yansıyor.

ANTALYA İÇİN İKİ İSİM

CHP'nin iddialı olduğu Antalya'da da Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak ve Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek ismi ön planda.

Mersin'de milletvekili Serdar Kuyucu'nun nabız yokladığı belirtilirken, eski Kültür ve Turizm Bakanı, Kılıçdaroğlu'nun danışmanı İstemihan Talay ve eski milletvekili Vahap Seçer'in ismi geçiyor. Eski başkanlardan Macit Özcan da adaylık için hazırlanıyor.

Adana için Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve CHP Adana İl Başkanı Ayhan Barut'ın ismi anılıyor.

Hatay için mevcut Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın şansının yüksek olduğu belirtiliyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi için de Bodrum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un ismi geçiyor. Kaynak: Hürriyet

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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