

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Kılıçdaroğlu başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret eden PM ve YDK üyeleri, Aslanlı Yol'dan geçerek Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.Saygı duruşunda bulunulmasının ardından özel defterin imzalanması için Misakı Milli Kulesi'ne geçildi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, özel defteri duygularını şöyle aktardı:



“Türkiye Cumhuriyeti'yle birlikte iki büyük eserinizden biri olarak nitelendirdiğiniz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 35. Olağan Kurultayı'nı gerçekleştirdik. Parti Meclisimizin yeni üyeleriyle birlikte huzurunuzdayız. Emin olunuz ki ilke ve devrimlerinizin yılmaz savunucuları olarak, Türkiye'yi gösterdiğiniz çağdaş uygarlık hedefine ulaştırmak vazgeçilmez görevimiz olacaktır. Türkiye'yi yeni bir geleceğe ulaştıracak CHP kadroları adına aziz hatıranızın önünde saygıyla eğiliyoruz.”