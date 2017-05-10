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chp'nin yeni parti sözcüsü bülent tezcan oldu

CHP'NİN YENİ PARTİ SÖZCÜSÜ BÜLENT TEZCAN OLDU

CHP MYK toplantısının ardından Bülent Tezcan'ın, saat 15:00'te parti sözcüsü olarak ilk kez açıklama yapacağı belirtildi

Tarih : 10 Mayıs 2017, 15:33
Puan Ver : Chp'nin Yeni Parti Sözcüsü Bülent Tezcan Oldu(9/10)11


 CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. MYK'da alınan kararla CHP'nin yeni parti sözcüsü Bülent Tezcan oldu.



Toplantı devam ederken, MYK açıklamasının saat 15.00'te yapılacağı duyuruldu. Duyuruda açıklamanın, parti sözcülüğü görevine getirilen Genel Başkan Yardımcısı Tezcan tarafından yapılacağı bildirildi.



Böke'nin istifasıyla boşalan Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına ise henüz atama yapılmadı.



 



kaynak:habertürk








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