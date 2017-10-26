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CHP'nin Yeni Meclis Başkanvekili Yaşar Tüzün

CHP'NİN YENİ MECLİS BAŞKANVEKİLİ YAŞAR TÜZÜN

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, grupta yapılan seçimde oyların 76'sını alarak, yeni Meclis Başkanvekili seçildi.

Tarih : 26 Ekim 2017, 16:10
Puan Ver : Chp'nin Yeni Meclis Başkanvekili Yaşar Tüzün(5/10)1

CHP'de bugün, yeni grup başkanvekilleri ve Meclis Başkanlık Divanı üyelerinin seçimi için, parti grubu basına kapalı toplandı. CHP'nin yeni Meclis Başkanvekili Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün oldu.

OYLARIN 76'SINI ALDI

Akif Hamzaçebi'nin karşısına rakip olarak çıkan Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün kullanılan oyların 76'sını alarak CHP'nin yeni Meclis Başkanvekili oldu. Akif Hamzaçebi ise oyların 48'ini aldı. Bu sonuçla CHP'nin yeni Meclis Başkanvekili Yaşar Tüzün oldu.

GRUP BAŞKANVEKİLLERİ DE BELLİ OLDU

CHP'nin Grup Başkanvekilleri de belli oldu. Özgür Özel ve Engin Altay yeter sayıya ulaşarak grup başkanvekili seçildiler.

DİVAN ÜYELİKLERİ İÇİN DE SEÇİM YAPILACAK

Basına kapalı toplanacak grup toplantısında, Meclis Başkanlık Divanı üyelikleri için de seçim yapılacak.

YAŞAR TÜZÜN KİMDİR?

Ticaret lisesi ve Pacific Hill Üniversitesi'ni bitirdi. Bilecik Genç İşadamları Derneği başkanlığı, TESK (Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu) Yönetim Kurulu üyeliği, Bilecikspor başkanlığı, Marmara Boğazları ve Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. SHP Gençlik Kolları Başkanlığı ve CHP Bilecik İl Başkanlığı yaptı. Bilecik Belediye başkanlığı yaptı. Belediye Başkanlığı sırasında Tarihi Kentler Birliği'nde görev yaptı. 22., 23. ve 25. Dönem Bilecik milletvekilidir. 22. Dönem'de TBMM Başkanlık Divanı Kâtip üyeliği görevinde bulundu. 23. Dönem'de aynı göreve yeniden seçildi. CHP'den Çankaya Belediye Başkan aday adayı oldu. 25. Dönem'de tekrar Bilecik milletvekili oldu. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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