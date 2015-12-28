CHP'NİN YENİ İSTANBUL İL BAŞKANI CEMAL CANPOLAT OLDU
Kongrenin öğleden sonra yapılan oturumunda, 20'den fazla aday adayından 64 delegenin imzasını almayı başaran adaylar, il başkanı olmak için yarıştı. CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Cemal Canpolat seçildi
CHP 35. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde aday olmak için gerekli olan 64 delegenin imzalarını toplamayı başaran Cemal Canpolat ve Gökan Zeybek aday olmayı başardı. Her iki aday da oylamaya geçilmeden önce birer konuşma yaptılar. Bostancı Gösteri Merkezi'nde yapılan kongrenin 2. günü sabah 10.00'da başladı. Divan Başkanı Ercan Karakaş, sabahki oturumda söz almak isteyen partilileri kürsüye çağırdı.
İKİ ADAY YARIŞTI
Partililerin konuşmalarının ardından söz alan aday adaylarından Necdet Saraç, adaylıktan çekildiğine dair bir konuşma yaptı. Saraç'ın konuşmasından sonra 64 delegenin imzasını almayı başaran Cemal Canpolat ve Gökan Zeybek, İl Başkanlığı için aday oldular. İki aday Divan Başkanı Ercan Karakaş ve İstanbul İl Başkanı Murat Karayalçın ile birlikte fotoğraf çektirdi. Adayların konuşmasından sonra Divan Başkanı Ercan Karakaş, sandıkların kurulması için kongreye 45 dakika ara verdi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar