O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

chp'nin yeni istanbul il başkanı cemal canpolat oldu

CHP'NİN YENİ İSTANBUL İL BAŞKANI CEMAL CANPOLAT OLDU

Kongrenin öğleden sonra yapılan oturumunda, 20'den fazla aday adayından 64 delegenin imzasını almayı başaran adaylar, il başkanı olmak için yarıştı. CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Cemal Canpolat seçildi

Tarih : 28 Aralık 2015, 09:20
Puan Ver : Chp'nin Yeni İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat Oldu(8/10)5


CHP 35. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde aday olmak için gerekli olan 64 delegenin imzalarını toplamayı başaran Cemal Canpolat ve Gökan Zeybek aday olmayı başardı. Her iki aday da oylamaya geçilmeden önce birer konuşma yaptılar. Bostancı Gösteri Merkezi'nde yapılan kongrenin 2. günü sabah 10.00'da başladı. Divan Başkanı Ercan Karakaş, sabahki oturumda söz almak isteyen partilileri kürsüye çağırdı.



İKİ ADAY YARIŞTI



Partililerin konuşmalarının ardından söz alan aday adaylarından Necdet Saraç, adaylıktan çekildiğine dair bir konuşma yaptı. Saraç'ın konuşmasından sonra 64 delegenin imzasını almayı başaran Cemal Canpolat ve Gökan Zeybek, İl Başkanlığı için aday oldular. İki aday Divan Başkanı Ercan Karakaş ve İstanbul İl Başkanı Murat Karayalçın ile birlikte fotoğraf çektirdi. Adayların konuşmasından sonra Divan Başkanı Ercan Karakaş, sandıkların kurulması için kongreye 45 dakika ara verdi.








Etiketler: Chp  Nin  Yeni  İstanbul  İl  Başkanı  Cemal  Canpolat  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER