

CHP 35. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde aday olmak için gerekli olan 64 delegenin imzalarını toplamayı başaran Cemal Canpolat ve Gökan Zeybek aday olmayı başardı. Her iki aday da oylamaya geçilmeden önce birer konuşma yaptılar. Bostancı Gösteri Merkezi'nde yapılan kongrenin 2. günü sabah 10.00'da başladı. Divan Başkanı Ercan Karakaş, sabahki oturumda söz almak isteyen partilileri kürsüye çağırdı.







İKİ ADAY YARIŞTI







Partililerin konuşmalarının ardından söz alan aday adaylarından Necdet Saraç, adaylıktan çekildiğine dair bir konuşma yaptı. Saraç'ın konuşmasından sonra 64 delegenin imzasını almayı başaran Cemal Canpolat ve Gökan Zeybek, İl Başkanlığı için aday oldular. İki aday Divan Başkanı Ercan Karakaş ve İstanbul İl Başkanı Murat Karayalçın ile birlikte fotoğraf çektirdi. Adayların konuşmasından sonra Divan Başkanı Ercan Karakaş, sandıkların kurulması için kongreye 45 dakika ara verdi.