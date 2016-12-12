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chp'nin sosyal medya uzmanı mücahit avcı gözaltına alındı

CHP'NİN SOSYAL MEDYA UZMANI MÜCAHİT AVCI GÖZALTINA ALINDI

CHP'nin sosyal medya uzmanı Mücahit Avcı, Beşiktaş'taki terör saldırısının ardından paylaştığı tweet üzerine gözaltına alındı.

Tarih : 12 Aralık 2016, 14:37
Puan Ver : Chp'nin Sosyal Medya Uzmanı Mücahit Avcı Gözaltına Alındı(5/10)3


PKK'nın Beşiktaş'ta düzenlediği alçak terör saldırıları sonrasında attığı bir tweet nedeniyle CHP'nin sosyal medya uzmanı Mücahit Avcı gözaltına alındı.



CHP Gençlik Kollarında aktif yöneticilik yapmış, 2014 yılı CHP İstanbul Yerel Seçim Kampanyasında ve genel seçimlerde yaptığı iletişim çalışmalarıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun has adamlarından biri olan Mücahit Avcı, sosyal medya hesabından gözaltına alındığını açıkladı.



44 kişinin şehit olduğu terör saldırısının ardından Avcı, "Bu işte bir MİT yeniği var" sözleriyle terör örgütü PKK'yı aklamaya çalışmış ve devlete iftira atmıştı.



 



kaynak:milliyet








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