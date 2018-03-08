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CHP'nin Seçim Güvenliği Heyetini Geri Çeviren MHP'den Açıklama: Cumhur İttifakı'nın Prensiplerine Bağlıyız

CHP'NİN SEÇİM GÜVENLİĞİ HEYETİNİ GERİ ÇEVİREN MHP'DEN AÇIKLAMA: CUMHUR İTTİFAKI'NIN PRENSİPLERİNE BAĞLIYIZ

MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, "MHP olarak Cumhur İttifakı'nın ilke ve prensiplerine bağlı olarak hareket ediyoruz. Bu nedenle CHP'nin oyalama taktiklerini kabul etmiyoruz" dedi.

Tarih : 08 Mart 2018, 18:00
Puan Ver : Chp'nin Seçim Güvenliği Heyetini Geri Çeviren Mhp'den Açıklama: Cumhur İttifakı'nın Prensiplerine Bağlıyız(10/10)6

CHP'nin seçim güvenliği heyetinin randevu talebini neden kabul etmediklerini açıklayan MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, " Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti, Cumhur İttifakı'nı kurmuşlardır. CHP seçim güvenliği adı altında yaptığı görüşmelerle kendi örtülü ittifak arayışlarını perdelemeye çalışmaktadır. Seçim güvenliği adı altında partileri ziyaret eden CHP, asıl niyetini gizlemek için şimdi de MHP'den randevu talep etmiştir" dedi.

"CHP, KAOS ÇIKARMAYA ÇALIŞMAKTADIR"

CHP'nin çözüm yerine kaos üretmeye çalıştığını söyleyen Akçay, "CHP, ittifak ve seçimlerle ilgili düzenlemenin yer aldığı bu kanun teklifinin komisyon görüşmelerini engellemek için her türlü çabayı göstermiştir. Komisyonda bütün maddelerin çıkarılması için önerge vermiştir. Anayasaya aykırılık önergesi vermiştir. Ondan sonra da 'teklifin noktası, virgülü dahi değişmedi' diye şikayet etmektedir. Oysa CHP bu kanun teklifinin noktasının, virgülünün değişmesi için bile önerge vermemiştir. Yani CHP her zaman yaptığı gibi çözüm üretmek yerine yine engelleyip kaos üretmeye çalışmaktadır" ifadesini kullandı.

"MHP, CUMHUR İTTİFAKI'NIN İLKE VE PRENSİPLERİNE BAĞLIDIR"

CHP'nin örtülü ittifak ve oyalama taktiklerini reddettiklerini söyleyen Akçay, "CHP, seçim güvenliği heyeti adı altında partilerle görüşerek hem Cumhur İttifakı'na karşı örtülü ittifaklar kurmaya hem de oyalamaya çalışmaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak Cumhur İttifakı'nın ilke ve prensiplerine bağlı olarak hareket ediyoruz. Bu nedenle CHP'nin seçim güvenliği adı altındaki oyalama taktiklerini kabul etmiyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidar sorumluluğu anlayışıyla görüşme yapması gayet doğaldır" değerlendirmesini yaptı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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