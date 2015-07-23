

HP'nin koalisyon heyetinde parti sözcüsü Haluk Koç, genel başkan yardımcıları Faiz Öztrak, Selin Sayek Böke, İstanbul milletvekili Akif Hamzaçebi ve Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Rasim Bölücek yer alacak.







CHP'den yapılan yazılı açıklamada görüşmelerin ilerleme kaydetmesi, alt konulara geçilmesi durumunda heyette değişiklik yapılabileceği de belirtildi.