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CHP'NİN ÖN GÖRÜŞME HEYETİ BELLİ OLDU


CHP'NİN ÖN GÖRÜŞME HEYETİ BELLİ OLDU
Tarih : 23 Temmuz 2015, 12:35
Puan Ver : Chp'nin Ön Görüşme Heyeti Belli Oldu(5/10)4


HP'nin koalisyon heyetinde parti sözcüsü Haluk Koç, genel başkan yardımcıları Faiz Öztrak, Selin Sayek Böke, İstanbul milletvekili Akif Hamzaçebi ve Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Rasim Bölücek yer alacak.



CHP'den yapılan yazılı açıklamada görüşmelerin ilerleme kaydetmesi, alt konulara geçilmesi durumunda heyette değişiklik yapılabileceği de belirtildi.








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