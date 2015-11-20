

CHP Meclis Başkanlığı için, iki dönemdir Meclis'te geçici başkanlık yapan en yaşlı üye Deniz Baykal yerine, İsmet İnönü'nün torunu Ayşe Gülsün Bilgehan'ı aday gösterdi.



DENİZ BAYKAL'A GÜVENSİZLİK OYU VERMİŞTİ



Ayşe Gülsün Bilgehan, Paris Siyasal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü bitirdi. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi ve Batı Avrupa Birliği Asamblesi Türk Delegasyonu üyeliği yaptı. 22 Temmuz 2007 seçimleri sonrasında yapılan parti meclisi toplantısında Deniz Baykal yönetimine güvensizlik oyu veren 11 arkadaşıyla birlikte CHP'de yeni bir muhalif grup oluşturdu.