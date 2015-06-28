

CHP, 63. Hükümet'in kurulması görevini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan önümüzdeki hafta alacak Başbakan Ahmet Davutoğlu ile yapılacak görüşmelerde sunacağı müzakere paketini büyük ölçüde hazırladı. Parti yönetiminde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kamuoyuna açıkladığı 14 maddelik ilkeler listesinin büyük ölçüde Davutoğlu'ndan kabul göreceği değerlendiriliyor.







CHP yönetimi, bu 14 ilkenin ardından bazı temel konuları da masaya getirecek. Alınan bilgilere göre, Kılıçdaroğlu'nun başbakanlığı da masada olacak. Aynı şekilde, Dışişleri, Adalet, İçişleri, Milli eğitim, Çalışma ve Maliye bakanlıklarının CHP'lilerce yönetilmesi, MİT, TİB, BTK ve TÜBİTAK gibi kurumlarda da etkin bir paylaşım talebi Ak Parti'ye iletilecek.



