CHP'NİN KOALİSYON ŞARTLARI
CHP, 63. Hükümet'in kurulması görevini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan önümüzdeki hafta alacak Başbakan Ahmet Davutoğlu ile yapılacak görüşmelerde sunacağı müzakere paketini büyük ölçüde hazırladı. Parti yönetiminde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kamuoyuna açıkladığı 14 maddelik ilkeler listesinin büyük ölçüde Davutoğlu'ndan kabul göreceği değerlendiriliyor.
CHP yönetimi, bu 14 ilkenin ardından bazı temel konuları da masaya getirecek. Alınan bilgilere göre, Kılıçdaroğlu'nun başbakanlığı da masada olacak. Aynı şekilde, Dışişleri, Adalet, İçişleri, Milli eğitim, Çalışma ve Maliye bakanlıklarının CHP'lilerce yönetilmesi, MİT, TİB, BTK ve TÜBİTAK gibi kurumlarda da etkin bir paylaşım talebi Ak Parti'ye iletilecek.
14 ilke tamam gibi CHP yönetimi, Kılıçdaroğlu'nun kamuoyuna açıkladığı 14 ilkenin Davutoğlu tarafından kabul göreceğine inanıyor. Kulislerde bir ya da iki maddede sorun yaşanabileceği, bu maddelerde nihai bir uzlaşma varılacağı değerlendiriliyor.
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