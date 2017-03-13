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chp'nin kilis teşkilatı ak parti'ye geçti

CHP'NİN KİLİS TEŞKİLATI AK PARTİ'YE GEÇTİ

Kilis'te, CHP'den istifa eden 40 kişi, düzenlenen törenle AK Parti'ye katıldı.

Tarih : 13 Mart 2017, 16:54
Puan Ver : Chp'nin Kilis Teşkilatı Ak Parti'ye Geçti(7/10)5


Kilis'te, CHP'den istifa eden 40 kişi, düzenlenen törenle AK Parti'ye katıldı. AK Parti Seçim İrtibat Bürosu'nda gerçekleştirilen törende, CHP yönetiminden istifa eden 40 kişiye yeni rozetlerini AK Parti Kilis milletvekilleri Reşit Polat ve Hilmi Dülger ile İl Başkanı İzzet Toprak taktı.



 



kaynak:sabah








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