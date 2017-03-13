CHP'NİN KİLİS TEŞKİLATI AK PARTİ'YE GEÇTİ
Kilis'te, CHP'den istifa eden 40 kişi, düzenlenen törenle AK Parti'ye katıldı.
Kilis'te, CHP'den istifa eden 40 kişi, düzenlenen törenle AK Parti'ye katıldı. AK Parti Seçim İrtibat Bürosu'nda gerçekleştirilen törende, CHP yönetiminden istifa eden 40 kişiye yeni rozetlerini AK Parti Kilis milletvekilleri Reşit Polat ve Hilmi Dülger ile İl Başkanı İzzet Toprak taktı.
kaynak:sabah
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