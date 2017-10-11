CHP'NİN DELEGE SEÇİMİNDE KAVGA! YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU
CHP'nin Balıkesir Edremit İlçe Teşkilatı'nda gerçekleştirilen mahalle delege seçimleri sırasında çıkan kavga arbedeye dönüştü. Partililer birbirlerini yumrukladı.
Balıkesir'de CHP'nin Edremit İlçe Teşkilatı'nda gerçekleştirilen mahalle delege seçimlerinde yumruklar konuştu.
ÜYELER ARASINDAKİ TARTIŞMA KISA SÜREDE BÜYÜDÜ
CHP Edremit İlçe Teşkilatı Başkanlığı binasında, akşam saatlerinde Soğanyemez Mahallesi delege seçimlerine başlandı. Edremit Belediye Başkanı CHP'li Kamil Saka'nın da katıldığı seçimlerde, ilerleyen saatlerde henüz bilinmeyen bir nedenle üyeler arasında tartışma başladı.
PARTİLİLER BİRBİRLERİNİ YUMRUKLADI
Parti binasının dışına taşan tartışma bir anda kavgaya dönüştü ve bazı partililer birbirlerini yumrukladı. Kavgayı ayırmaya çalışanlar ile kavga edenler arasında bir süre arbede yaşanırken, parti binası önünde çok sayıda polis ekibi yönlendirildi.
GERGİNLİK POLİS MÜDAHALESİYLE SONLANDI
Gece saat 22.00'ye kadar oy kullanma işlemleri devam ederken, parti binası önündeki gerginlik karşılıklı laf atma nedeniyle yeniden başladı. Partililer arasında yaşanan kavga polisin müdahalesiyle sonlandı.
AÇIKLAMA YAPILMADI
Belediye Başkanı Kamil Saka ve CHP Edremit İlçe Teşkilatı Başkanı Yusuf Sel, çıkan olaylarla ilgili açıklamada bulunmadı. Kavga eden partililer, birbirlerinden şikayetçi olmadı.
Kaynak: haberinburada
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