Balıkesir'de CHP'nin Edremit İlçe Teşkilatı'nda gerçekleştirilen mahalle delege seçimlerinde yumruklar konuştu.

ÜYELER ARASINDAKİ TARTIŞMA KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

CHP Edremit İlçe Teşkilatı Başkanlığı binasında, akşam saatlerinde Soğanyemez Mahallesi delege seçimlerine başlandı. Edremit Belediye Başkanı CHP'li Kamil Saka'nın da katıldığı seçimlerde, ilerleyen saatlerde henüz bilinmeyen bir nedenle üyeler arasında tartışma başladı.

PARTİLİLER BİRBİRLERİNİ YUMRUKLADI

Parti binasının dışına taşan tartışma bir anda kavgaya dönüştü ve bazı partililer birbirlerini yumrukladı. Kavgayı ayırmaya çalışanlar ile kavga edenler arasında bir süre arbede yaşanırken, parti binası önünde çok sayıda polis ekibi yönlendirildi.

GERGİNLİK POLİS MÜDAHALESİYLE SONLANDI

Gece saat 22.00'ye kadar oy kullanma işlemleri devam ederken, parti binası önündeki gerginlik karşılıklı laf atma nedeniyle yeniden başladı. Partililer arasında yaşanan kavga polisin müdahalesiyle sonlandı.

AÇIKLAMA YAPILMADI

Belediye Başkanı Kamil Saka ve CHP Edremit İlçe Teşkilatı Başkanı Yusuf Sel, çıkan olaylarla ilgili açıklamada bulunmadı. Kavga eden partililer, birbirlerinden şikayetçi olmadı.

Kaynak: haberinburada