

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP'nin anayasa değişikliğini Anayasa Mahkemesine taşımama kararını olumlu karşıladıklarını belirterek, "90 yıllık tarihinde Anayasa Mahkemesine yüzlerce başvurusu olan CHP'nin bu tavrını, tırnak içerisinde, ayakta alkışlıyoruz." dedi.







Turan, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı öncesi, parti genel merkezi önünde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.







Mecliste bu hafta uzun süredir biriken uluslararası sözleşmelerin görüşülmesi sürecine başladıklarını hatırlatan Turan, dün 15 sözleşmenin görüşülmesini tamamladıklarını, bu hafta görüşmelere devam edeceklerini ifade etti.







Turan, önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulunda, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmeleri süren, toplumun çok değişik kesimlerinin beklediği "torba yasa"nın görüşüleceğini belirtti.







Turan, birkaç düzenlemenin ardından referandum süreci nedeniyle bir anlamda milletvekillerine, kendi seçmenleriyle buluşma imkanı sağlayacaklarını dile getirdi.







kaynak:habertürk