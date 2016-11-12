

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "140 yıllık bir parlamenter sistem deneyimimiz var. Bedeller ödenerek bu sistem yaşatılmıştır. Bir kişinin arzusu üzerine 140 yıllık çabayı alıp bir tarafa atacağız ve Türkiye'ye özgü bir başkanlık sistemi getireceğiz. Neden? Bir Allah'ın kulu çıkıp haklı bir gerekçe söylesin." dedi.



Kılıçdaroğlu, partisince JW Marriot Hotel'de düzenlenen Anayasa Çalıştayı'nın açılışında yaptığı konuşmada, etkinliğin ana aktörünün yıllarını anayasaya harcamış akademisyenler olduğunu belirtti.



Çalıştayla hem kendilerinin hem de toplumun aydınlatılmasının amaçlandığını aktaran Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu çalışmada eminim pek çok gerçek, bu işin uzmanları tarafından dile getirilmiş olacak. Bizlerin de bilgi dağarcığı zenginleşmiş olacak." ifadesini kullandı.







kaynak:habertürk







