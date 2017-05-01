CHP'NİN AİHM'YE GİTMESİ YANLIŞ DEĞİL
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gazete Habertürk'ten Kübra Par'a konuştu
16 Nisan'daki referandumda “Hayır” kampanyası yürüten partiler arasında en dikkat çekeni şüphesiz Saadet Partisi'ydi. 2002'de AK Parti'nin kurulmasıyla bir zamanlar aynı gelenekte siyaset yaptıkları isimlerle yolları ayrılan ve sonrasında seçim barajını aşamayıp marjinal bir parti konumunda kalan Saadet Partisi, referandumdan sonraki günlerde de adından söz ettirmeyi başardı.
Ankara kulislerinde merkez sağda yeni partiler kurulması ihtimaline dair söylentiler yayılırken, olası ittifaklar içinde bu partinin oynayacağı rol merak ediliyor. İşin aslını birinci ağızdan dinlemek üzere Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nu Ankara'da ziyaret ettim ve formülü sır gibi saklanan kuşburnulu, zencefilli ‘saadet çayı' eşliğinde Türkiye'de siyasetin geleceğine dair neler düşündüklerini sordum...
kaynak:habertürk
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