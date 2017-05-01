

16 Nisan'daki referandumda “Hayır” kampanyası yürüten partiler arasında en dikkat çekeni şüphesiz Saadet Partisi'ydi. 2002'de AK Parti'nin kurulmasıyla bir zamanlar aynı gelenekte siyaset yaptıkları isimlerle yolları ayrılan ve sonrasında seçim barajını aşamayıp marjinal bir parti konumunda kalan Saadet Partisi, referandumdan sonraki günlerde de adından söz ettirmeyi başardı.



Ankara kulislerinde merkez sağda yeni partiler kurulması ihtimaline dair söylentiler yayılırken, olası ittifaklar içinde bu partinin oynayacağı rol merak ediliyor. İşin aslını birinci ağızdan dinlemek üzere Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nu Ankara'da ziyaret ettim ve formülü sır gibi saklanan kuşburnulu, zencefilli ‘saadet çayı' eşliğinde Türkiye'de siyasetin geleceğine dair neler düşündüklerini sordum...







kaynak:habertürk