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chp'nin 'adalet yürüyüşü'nün 6. günü başladı

CHP'NİN 'ADALET YÜRÜYÜŞÜ'NÜN 6. GÜNÜ BAŞLADI

Kılıçdaroğlu, bugün saat 13.30'da Çamlıdere yol ayrımında CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak

Tarih : 20 Haziran 2017, 10:24
Puan Ver : Chp'nin 'adalet Yürüyüşü'nün 6. Günü Başladı(5/10)6


 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlattığı Adalet Yürüyüşü'nün 6. gününe Kızılcahamam Bulak köyünden başladı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, geceyi Kızılcahamam Bulak köyündeki kamp alanında geçirmesinin ardından sabah erken saatlerde yürüyüşünün 6. gününe başladı. Kılıçdaroğlu, beraberindeki partililerle yürüyüşünü sürdürüyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu, saat 13:00'te bir ilk olarak, Çamlıdere yol ayrımında CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak.



 



kaynak:habertürk








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