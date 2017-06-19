CHP'NİN ADALET YÜRÜYÜŞÜ'NDE 5 İNCİ GÜN...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a başlattığı 'Adalet Yürüyüşü', 5'inci günde yağmur altında devam etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a başlattığı 'Adalet Yürüyüşü', 5'inci günde yağmur altında devam etti. Yürüyüşe yaklaşık 2 saat mola verilen Kızılcahamam çıkışında, yağışın etkisini artırdığı görüldü.
kaynak:haberler
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