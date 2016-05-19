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CHP'NİN 19 MAYIS YÜRÜYÜŞÜ


CHP'NİN 19 MAYIS YÜRÜYÜŞÜ
Tarih : 19 Mayıs 2016, 13:44
Puan Ver : Chp'nin 19 Mayıs Yürüyüşü(6/10)7


Ankara Valiliği, CHP Gençlik Kolları tarafından bugün Güvenpark'tan Anıtkabir'e gerçekleştirileceği duyurulan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılacağı yürüyüşe, güvenlik açısından uygun olmadığı gerekçesiyle izin verilmediğini bildirdi.



CHP yönetimi ise valiliğin kararına rağmen yürüyüşü düzenleme kararı aldı.



Yönetim, İçişleri Bakanlığı ile görüştü ve yürüyüşün güzergahı değiştirildi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun saat 10.30'da gelmesiyle, CHP'liler Kumrular Caddesi'nden Anıtkabir'e yürümeye başladı.



Marşlar ve sloganlar eşliğinde yürüyen CHP'liler sık sık CHP Lideri ile birlikte fotoğaf da çektirdi.



Yürüyüş sonunda Kılıçdaroğlu Anıtkabir'in kapısının önünde CHP'lilere seslendi ve "Biz birilerinin önüne diz çökmeyiz" ifadesini kullandı.



Yürüyüş boyunca alınan geniş güvenlik önlemleri dikkat çekti.



CHP kortejini havadan bir polis helikopteri de takip etti.








Etiketler: Chp  Nin  19  Mayıs  Yürüyüşü    haber

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