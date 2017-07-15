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CHP'LİLERDEN MECLİS BAŞKANI'NA "15 TEMMUZ ALBÜMÜNDE NEDEN BİZ YOKUZ?'' SİTEMİ


CHP'lilerden Meclis Başkanı'na
Tarih : 15 Temmuz 2017, 14:50
Puan Ver : Chp'lilerden Meclis Başkanı'na "15 Temmuz Albümünde Neden Biz Yokuz?'' Sitemi(5/10)1

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle düzenlenen özel oturum Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla başladı. Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın, vekillere dağıtılan fotoğraf albümünden bahsetmesi salonda gergin anlar yaşanmasına neden oldu.

CHP'DEN 'BİZ NEDEN YOKUZ' TEPKİSİ

Meclis'te konuşma yapan Başkan Kahraman, Meclis'in bugün 15 Temmuz gecesi anısına bastırıp tüm vekillere dağıttığı fotoğraf albümünden de bahsetti. O esnada CHP sıralarından "biz neden yokuz" tepkileri yükseldi. Bunun üzerine Kahraman; CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel başta olmak üzere o gece Meclis'te bulunan CHP'lilere de teşekkür etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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