CHP'lilerden Meclis Başkanı'na

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle düzenlenen özel oturum Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla başladı. Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın, vekillere dağıtılan fotoğraf albümünden bahsetmesi salonda gergin anlar yaşanmasına neden oldu.

CHP'DEN 'BİZ NEDEN YOKUZ' TEPKİSİ

Meclis'te konuşma yapan Başkan Kahraman, Meclis'in bugün 15 Temmuz gecesi anısına bastırıp tüm vekillere dağıttığı fotoğraf albümünden de bahsetti. O esnada CHP sıralarından "biz neden yokuz" tepkileri yükseldi. Bunun üzerine Kahraman; CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel başta olmak üzere o gece Meclis'te bulunan CHP'lilere de teşekkür etti.

Kaynak: haberinburada