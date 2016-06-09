

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde mermi atılmasını protesto etmek için toplanan gruba dağıldığı sırada yumurtalı saldırı yapıldı.



CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın çağrısı üzerine Haliç Kongre Merkezi önünde toplanan grup AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na yürümek istedi.



Polis yürüyüşe izin vermeyince CHP İl Başkanı Kadir Canbolat bir açıklama yaptı ve eylem sona erdi.



Ancak CHP'liler dağıldığı sırada Haliç Köprüsü üzerinde duran bir araç, grubun üzerine bir koli yumurta attı.



Saldırganlar araca binerek olay yerinden uzaklaştı. Saldırı üzerine olay yerine gelen polisle CHP'liler arasında tartışma çıktı.



Polis, CHP'lilere plastik mermiyle müdahale etti.



Vezneciler'deki terör saldırısında şehit düşen polis memurları için düzenlenen cenaze törenine katılan Kılıçdaroğlu'nun önüne mermi atılmıştı.