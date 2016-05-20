

Dokunulmazlıkların kaldırılmasına yönelik Anayasaya değişikliğinin ikinci tur oylamasının yapılacağı Meclis Genel Kurulu'nu Meclis Başkanı İsmail Kahraman açtı. Kahraman, 19 Mayıs 'Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladıktan sonra grup başkanvekillerine söz verdi.



CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, Meclis Başkanı Kahraman'a 'laiklik' ile ilgili sözlerinden dolayı "Bu oturumu sizin yönetmenizi uygun görmüyoruz. Böyle bir tabloda dokunulmazlıkların konuşulacağı ortamda laikliğe aykırı sözlerle ilgili sizinle ilgili fezleke gelmemiştir. Böyle bir toplantıyı yönetme durumunuz olmadığını yüksek sesle belirtmek istiyorum. Bu sözün ne anlama geldiğini kamuoyu vicdanının tatmin edici şekilde açıklamanız gerekir" dedi.