CHP'LİLER MECLİS'İ TERK ETTİ
TBMM Genel Kurulu, dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin anayasa değişikliği teklifinin ikinci tur görüşmelerini yapmak üzere toplandı.
Dokunulmazlıkların kaldırılmasına yönelik Anayasaya değişikliğinin ikinci tur oylamasının yapılacağı Meclis Genel Kurulu'nu Meclis Başkanı İsmail Kahraman açtı. Kahraman, 19 Mayıs 'Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladıktan sonra grup başkanvekillerine söz verdi.
CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, Meclis Başkanı Kahraman'a 'laiklik' ile ilgili sözlerinden dolayı "Bu oturumu sizin yönetmenizi uygun görmüyoruz. Böyle bir tabloda dokunulmazlıkların konuşulacağı ortamda laikliğe aykırı sözlerle ilgili sizinle ilgili fezleke gelmemiştir. Böyle bir toplantıyı yönetme durumunuz olmadığını yüksek sesle belirtmek istiyorum. Bu sözün ne anlama geldiğini kamuoyu vicdanının tatmin edici şekilde açıklamanız gerekir" dedi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar