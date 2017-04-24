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chp'liler locadaki yargı üyesini ysk başkanı'na benzetince...

CHP'LİLER LOCADAKİ YARGI ÜYESİNİ YSK BAŞKANI'NA BENZETİNCE...

TBMM'de gerçekleşen 23 Nisan özel oturumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yargı üyelerinin bulunduğu locada renkli diyalog

Tarih : 24 Nisan 2017, 10:09
Puan Ver : Chp'liler Locadaki Yargı Üyesini Ysk Başkanı'na Benzetince...(6/10)6


23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle TBMM'de gerçekleşen özel oturumda, yeni anayasa tartışmaları sürerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yüksek yargı üyelerinin bulunduğu locada renkli anlar da yaşandı. CHP sıralarından locaya yönelik 'YSK Başkanı' ifadelerinin ardından Erdoğan'ın yorumu locadakileri güldürdü.



 



kaynak:habertürk






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