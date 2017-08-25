CHP'LİLER ATLETLE POZ VERİP ATLETİ BIRAKIN, ADALETSİZLİKLERE BAKIN ÇAĞRISI YAPTI
CHP'nin Çanakkale'de düzenleyeceği ve 4 gün sürecek olan 'Adalet Kurultayına' katılmak üzere Kayseri'den yola çıkan Melikgazi ilçe teşkilatı üyeleri, 'atlet tartışmasında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na destek çıkıp, yolda verdikleri molada atletli piknik pozu verdi.
"ATLETİ BIRAKIN, ADALETSİZLİKLERE BAKIN"
CHP Melikgazi İlçe Başkanı İbrahim Kaan, "Adalet için yine yollardayız. Bu konuda toplumun her kesimi Çanakkale'de bir araya gelecek ve sorunları konuşacak. Ülkenin onca sorunu varken ülkeyi yönetenler ne yazık ki hedef şaşırtıyor. Ama halkın partisi CHP, ülkenin sorunlarının çözümü için mücadelesine devam edecek. Çünkü CHP halkın kendisidir. Biz 'adalet' diyoruz, birileri çıkmış 'atlet' diyor. Biz de bir kez daha söylüyoruz; atleti bırakın adaletsizliklere bakın." dedi.
CUMHURBŞAKNI ERDOĞAN ELEŞTİRMİŞTİ
Hatırlanacağı gibi CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Adalet Yürüyüşü sırasında kızıyla yemek yerken çekilen atletli fotoğrafı, gündeme oturmuştu. Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere, iktidar kanadından atletli fotoğrafa tepki gelmişti. Kılıçdaroğlu ise eleştirilere "Bu fotoğraf Anadolu'da sıradan bir ailenin fotoğrafı. Ben o şartlarda yetiştim." diyerek cevap vermişti.
Kaynak: haberinburada
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